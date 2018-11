"Gilets jaunes" : les coulisses des derniers jours à l'Élysée

publié le 28/11/2018 à 10:05

La crise continue et l'Élysée tente de trouver des solutions pour mettre un terme à la mobilisation des "gilets jaunes", qui dure depuis plus de dix jours. Mercredi 28 novembre, Le Canard Enchaîné raconte les coulisses de ces derniers jours au palais présidentiel, et évoque la réunion organisée lundi autour d'Emmanuel Macron.



Autour de la table : le chef de l'État bien sur, mais aussi Richard Ferrand le président de l'Assemblée nationale, Alexis Kholer, le secrétaire général de l'Élysée et Philippe Grangeon, le délégué général par intérim d'En marche.

Tous, écrit le Canard, pressent le président d'abandonner la hausse des taxes sur le carburant, c'est, disent-ils, la seule solution. Chacun y va de son argument : il sera toujours temps de les raugmenter, une fois que les mesures sur le pouvoir d'achat auront porté leurs fruits. Un autre rappelle que De Gaulle lui même a déjà renoncé en 1963 face aux revendications des mineurs.



François Bayrou enfonce le clou par téléphone. Il réclame lui aussi un moratoire, mais rien n'y fait. Il ne faut rien lâcher, répond le chef de l'État, ne rien changer à notre politique car si on change, on se fera agrafer pour le reste du quinquennat. "J'ai vu ça, conclut-il, avec mon prédécesseur". Emmanuel Macron était en revanche, toujours selon Le Canard, très fier de sa trouvaille.

L'organisation non pas d'un grenelle national comme l'avait proposé la CFDT mais de réunions au niveau des départements et des régions, des réunions défouloirs, aurait lâché le président, défouloir, pas sure que le terme soit de nature à apaiser les tensions.