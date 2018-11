publié le 28/11/2018 à 20:15

Les résultats du sondage OpinionWay pour RTL-LCI-Le Figaro sont sans appels : malgré le discours d'Emmanuel Macron mardi 27 novembre, les Français ne décolèrent pas. "Le mécontentement non seulement il ne recule pas, mais il se consolide. Même, il progresse. On voit très bien que les deux tiers des Français soutiennent le mouvement (des 'gilets jaunes' NDLR)", appuie Alain Duhamel.



"75% considèrent que le Président ne les a pas compris. Ça fait beaucoup. Pour dire les choses, ça signifie que le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. Ça veut dire que non seulement le Président et le Premier ministre sont devenus impopulaires, mais que c'est dans son ensemble que le gouvernement est considéré comme impopulaire", s'inquiète-t-il.

"Le gouvernement pourrait dire : 'Mais on n'a pas encore annoncé les mesures'. Mais rien ne prouve qu'elles satisferaient", prévient l'éditorialiste de RTL.