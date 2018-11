publié le 28/11/2018 à 14:01

Les "gilets jaunes" prennent de l'ampleur. Le mouvement contestataire de la politique gouvernementale, au départ circonscrit aux réseaux sociaux avant de se manifester à plusieurs reprises dans la rue, reçoit également l'appui de certaines célébrités. Parmi ces personnalités enclines à soutenir les "gilets jaunes", le comédien Arnaud Ducret, le présentateur Cyril Hanouna, le chanteur Pierre Perret ou encore l'humoriste Franck Dubosc et le rappeur Kaaris.



Arnaud Ducret a publié une vidéo sur son compte Facebook le 21 novembre dernier. Il explique qu'il devait se rendre à la Réunion la semaine passée pour un festival de court métrage mais que sa venue a été annulée au dernier moment à cause des "gilets jaunes", très actifs sur île de l'océan Indien. "Mais moi je vous soutiens les 'gilets jaunes'. Je suis avec vous que ce soit les DOM-TOM, la Métropole, on est tous dans la même galère", dit l'acteur.

Invité du Journal inattendu de RTL le 10 novembre, Pierre Perret avait également apporté son soutien au mouvement. "Je suis à vos côtés. Si je ne chante pas ce jour-là, je rapplique pour vous soutenir", avait lancé le chanteur à l'antenne.

Le rappeur Kaaris a choisi lui de marquer son soutien au publiant une photographie de lui sur Instagram, revêtu du fameux gilet jaune. Franck Dubosc est sorti du bois ce 27 novembre, sur le réseau social Facebook. "Message aux gilets jaune et à vous tous qui souffrez. Il faut que l'on soit avec vous, nous les favorisés. Il faut qu'on trouve quelque chose. J'en parle aux copains", déclare l'humoriste.

Cyril Hanouna avait également donné son sentiment sur les "gilets jaunes" et avait invité plusieurs personnes du mouvement à venir s'exprimer sur le plateau de Touche pas à mon poste le 20 novembre. Il avait alors fait la proposition d'être leur "porte-parole à la télévision" avant de rétropédaler quelques jours après, évoquant un rôle de "médiateur" que pourrait endosser son émission.