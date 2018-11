Un porte-parole des "gilets jaunes" appelle à manifester samedi à Paris

et AFP

publié le 27/11/2018 à 22:37

"Les Français n'ont pas du tout été convaincus" par les annonces de président Emmanuel Macron, a déclaré Éric Drouet l'un des deux porte-parole des "gilets jaunes" reçus mardi soir par le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy.



Il a appelé a une nouvelle manifestation samedi 1er décembre à Paris, sur les Champs-Élysées. À l'issue de la réunion avec François de Rugy, le porte-parole a demandé une nouvelle rencontre avec "le porte-parole du gouvernement ou le Premier ministre". La manifestation de samedi prochain à laquelle appellent certains "gilets jaunes" est du coup "maintenue", a-t-il soutenu. "Il y aura le rendez-vous, comme samedi dernier, aux Champs-Élysées. Le souhait de tous les 'gilets jaunes' c'est de continuer chaque samedi comme ça, aux Champs-Élysées".

Reçue avec lui au ministère, une autre porte-parole du mouvement, Priscilla Ludosky, a déclaré avoir réclamé à François de Rugy une nouvelle réunion, en présence cette fois du "porte-parole du gouvernement ou le Premier ministre". Elle a également évoqué la volonté que "chaque grande région trouve ses représentants" pour parler au nom du mouvement. Interrogé à son tour après la réunion, François de Rugy a déclaré avoir dit à ses deux interlocuteurs que le gouvernement était "prêt à organiser des débats dans tous les départements où les citoyens qui sont impliqués dans les 'gilets jaunes' pourront venir s'exprimer".



Engager une "prise de contact sérieuse et nécessaire"

Éric Drouet et Priscillia Ludosky, tous deux à l'origine du mouvement de contestation, font partie d'une délégation de huit "porte-parole" créée lundi pour engager une "prise de contact sérieuse et nécessaire" avec les autorités et porter une série de revendications. Mais leur représentativité fait débat au sein même de ce mouvement hétéroclite, né sur les réseaux sociaux hors de tout cadre politique ou syndical, certains affirmant qu'ils se sont "auto-proclamés".