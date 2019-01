publié le 26/01/2019 à 16:26

Les manifestations se poursuivent partout en France. Pour l'acte 11 de la mobilisation des "gilets jaunes", quelque 22.000 personnes étaient rassemblées, en début d'après midi, ce samedi 26 janvier, selon les chiffres communiqués par l'Intérieur.



Dans le détail, environ 2.500 manifestants sont rassemblés à Paris, 5.000 à Bordeaux, 4.000 à Marseille ou encore 2.000 à Nantes. Au moins un millier de personnes défilaient également à Lyon dans une ambiance électrique et aux cris de "Macron démission".

Rester visibles et audibles dans la rue pour entretenir la flamme, c'est le défi des "gilets jaunes", alors que leurs rangs sont gagnés par de nouvelles querelles internes et que l'annonce d'une liste "Rassemblement d'initiative citoyenne" aux européennes de mai, sème la division.



Des heurts place de la Bastille

Signe de ces dissensions, à Paris, les manifestants étaient dispersés en quatre cortèges distincts déclarés en préfecture.



De premiers incidents ont éclaté place de la Bastille, lieu de convergence de plusieurs cortèges. Vers 16 heures, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et d'un canon à eau pour repousser des manifestants qui leur jetaient des projectiles et s'appropriaient du matériel de chantier dans la rue Saint-Antoine.



Les forces de l'ordre avaient procédé à 22 interpellations à Paris, selon des chiffres de la préfecture.

Des tensions à Nantes

Des échauffourées ont également éclaté entre forces de l'ordre et "gilets jaunes" à Nantes. "Comme les samedis précédents, il y a eu de nombreux jets de projectile et même un cocktail Molotov", a indiqué la préfecture de Loire-Atlantique. "Les forces de l'ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Il y a eu trois interpellations", a ajouté cette source.



Les autorités avaient dénombré 84.000 manifestants lors des deux derniers samedis, en augmentation après la trêve de Noël et du Nouvel an mais sans retrouver le niveau de mobilisation de début décembre.



À Paris, et dans plusieurs villes de France, les manifestants sont également appelés à participer à une "nuit jaune", référence aux "Nuits debout" de 2016, en pleine mobilisation contre la loi travail alors que dimanche, les "foulards rouges" défileront également dans les rues de la capitale lors d'une "marche républicaine des libertés".