Une marche de soutien à Emmanuel Macron prévue le 27 janvier prochain à Paris

publié le 29/12/2018 à 11:44

D'abord baptisée marche "républicaine de soutien à Emmanuel Macron", elle a finalement été renommée "Marche républicaine des Libertés". Dimanche 27 janvier, plusieurs milliers de personnes défileront depuis la place de la République à Paris, pour défendre l'action du chef de l'État, mise à mal par les "gilets jaunes" depuis plusieurs semaines.



L'appel a été lancé sur Facebook, à l'initiative du collectif "STOP. Maintenant, ça suffit". Soutenu par "Les foulards rouges", l'événement rassemble pour le moment plus de 4.000 participants et 13.000 se disent "intéressés".

Interrogé sur Europe 1, l'un des organisateurs de cette marche, un ingénieur toulousain, précise que "ce n'est pas une opposition aux 'gilets jaunes' mais une marche pour la fin des blocages, la fin des violences, un retour au calme et au dialogue".

La Marche Républicaine des Libertés est prévue pour le 27 janvier prochain Crédit : Capture d'écran Facebook

Il a également tenu à afficher son soutien personnel à Emmanuel Macron. "Quand j’entends 'le président des riches', qu’il est à la solde des banquiers, d’un nouvel ordre mondial complotiste, ça me choque et je trouve ça injuste. C'est quand même quelqu'un qui fait bouger les choses", a-t-il ajouté.



De leurs côtés, les membres des "Foulards rouges", qui soutiennent cette marche, ont accepté d'y participer "à la condition qu'elle soit non politisée", ce qui a provoqué le changement de nom de l'événement.