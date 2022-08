Famille recomposée : les belles-mères sont-elles vraiment si méchantes ?

Contre le sexisme, la misogynie, la charge maternelle, l'autrice et journaliste Fiona Schmidt a choisi l'écriture. Avec son livre Lâchez-nous l'utérus : En finir avec la charge maternelle (sorti en 2020), elle propose des centaines de témoignages de femmes, dont le sien.

"J'ai déconstruit l'idée de charge maternelle, c'est-à-dire la somme des préjugés qui sont intégrés dès l'enfance et qui présentent la maternité désirée, radieuse et bienveillante comme la norme, une part non négociable de l'identité féminine. Et finalement, le seul 'life goal' qui vaille", explique Fiona Schmidt dans le podcast de Flavie Flament consacré aux femmes qui ont dit "non".

En 2021, elle publie Comment ne pas devenir une marâtre - Guide féministe de la famille recomposée pour déconstruire les images négatives et les clichés qui collent aux dos des belles-mères. "Je suis l'heureuse belle-mère de trois grandes filles aujourd'hui. Donc pour une nullipare volontaire, c'est assez déroutant, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et en fait, je me suis rendue compte au fur et à mesure de mes recherches qu'il n'y avait pas de livre (sur la belle-parentalité, ndlr)", confie l'autrice.

Il y a un manque de représentation positive de la belle-mère

"D'abord, il y a très peu de livres qui sont consacrés à la belle-parentalité. Ce sont des livres qui sont systématiquement adressés aux belles-mères, comme si elles étaient les seules, finalement, sur lesquelles reposait l'harmonie de la famille recomposée, comme si elles en étaient les seuls responsables. Ce qui est assez culpabilisant, évidemment", analyse Fiona Schmidt.

"Ces rares livres ne déconstruisent pas toutes les injonctions sociales d'abord et puis toutes les images extrêmement négatives qui sont comme un espèce de costume, qu'endossent finalement toutes les marâtres, qu'elles le veuillent ou pas, et qui finissent par supplanter leurs identités qui n'ont rien à voir avec elles", reconnaît l'autrice.

"Elles arrivent dans une famille recomposée, avec tous les préjugés qu'on peut avoir sur les belles-mères, qui sont hérités des Disney, des Contes de Grimm, etc, etc. Et là aussi j'ai trouvé que c'était fascinant parce que finalement, il n'y a pas de représentation positive de la belle-mère. Enfin, c'est quelque chose qui est très très récent", juge Fiona Schmidt.

"On (les belles-mères, ndlr) n'est pas universellement, ni quotidiennement super ! Ça dépend des moments de la journée, etc... Comme tous les êtres humains finalement, puisque les belles-mères ne sont que des êtres humains comme les autres, on a tendance à l'oublier aussi", conclut-elle.

