publié le 12/02/2020

Une séparation ou un divorce est une épreuve qui provoquent fatalement des dommages collatéraux indéniables. Les enfants voient alors se séparer les deux êtres qu’ils aiment le plus au monde. Et quand vient le temps de l’éclaircie et d’une nouvelle rencontre solide, se posent beaucoup de questions... Comment annoncer cette nouvelle relation ? Comment présenter son nouveau partenaire à ses enfants ? Dans quelles circonstances, que dire ?

Invité.e.s

- Patricia Chalon, psychologue et psychothérapeute. Présidente d'Enfance Majuscule.



- Sabrina de Dinechin, médiatrice familiale