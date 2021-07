VIDÉO - "Cendrillon" de Téléphone, la version trash du conte des frères Grimm

Avec Cendrillon, Téléphone prouve qu'un Disney sans happy end, c'est possible. Sortie en 1982 et extraite de Dure Limite, Cendrillon est l'une des chansons les plus célèbres du groupe français. Au début des années 80, les fans de Téléphone découvrent donc une nouvelle version du conte des frères Grimm. Les paroles signées Louis Bertignac mettent en scène la désillusion progressive d'une jeune fille qui rêvait simplement du prince charmant.

"Au départ, j'écrivais sur mon carnet, toutes sortes de choses. J'avais envie d'une histoire avec des héros un peu déchus. Il y avait Mickey, Goldorak… Et ils finissaient mal. Et il y avait entre autres Cendrillon. Et finalement, au fil des mois, j'ai fini par retirer tous les autres pour ne garder que Cendrillon. Romy Schneider, pour sa part, venait de mourir. Or c'était une princesse, la princesse Sissi. Donc c'était un peu la fin de cette Cendrillon…", raconte Louis Bertignac sur le site 7x7press. C'est donc une icône du cinéma, marquée par son rôle de Sissi qui a donné naissance à la Cendrillon du groupe.

Avec Cendrillon, Téléphone balance à ses jeunes fans toute la dure réalité de la vie. Entre l'alcool, la drogue et le temps qui passe, le conte de fée se fait écharper. Dans le clip officiel, c'est Lio qui incarne l'héroïne de l'histoire. Elle termine d'ailleurs tragiquement, préférant mourir plutôt que de regarder son reflet dans le miroir et constater qu'elle a vieilli et tout perdu.