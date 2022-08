Japon : Mako Komuro, la princesse qui a tout quitté par amour

Dès sa naissance, la princesse Mako avait sa vie toute écrite dans les lignes du règne japonais. C'était sans compter sur l'amour qu'elle rencontre pendant ses années d'études. Il s'appelle Kei Komuro, il veut devenir avocat. Problème, c'est un roturier et depuis la Seconde Guerre mondiale, les règles de la maison impériale sont intransigeantes.

"Dans la famille impériale japonaise, les princes, les hommes, ont le droit d'épouser une roturière. Ils ne perdent pas leur titre pour autant. Par contre, quand une princesse impériale épouse un roturier, elle, elle perd tout. On voit encore la misogynie de la famille impériale japonaise", détaille Pierrick Geais, journaliste pour Paris Match, dans Jour J.

Qu'à cela ne tienne, Mako Komuro choisit de quitter son pays, sa famille, ses titres et sa fortune. "C'est d'autant plus rock'n'roll au Japon parce que vous savez, en disant oui à l'amour, elle a tout perdu Mako", renchérit l'auteur de Prince William, la vraie vie d'un futur roi (éditions du Rocher).

Elle a dû surmonter des épreuves pour se marier

"Dans la famille impériale japonaise, il y a donc des femmes qui n'ont eu de cesse d'être soumises à des diktats, des éducations, à une culture. Qu'est-ce qui fait que la princesse Mako s'en est sortie ?" demande Flavie Flament. "C'est la force de l'amour", résume Pierrick Geais.

Mako et Keiko se rencontrent pendant leurs études en 2012. " En 2018, elle le présente pour la première fois à la presse. Elle dit : 'Voilà mon fiancé, on doit se marier dans quelques mois dans l'année'. Finalement, la fameuse maison impériale dit : 'Non. Ils vont attendre un peu. Ils se posent beaucoup de questions. Ils ne se marieront pas avant 2020", raconte le journaliste de Paris Match. Mako subit aussi une pression de la maison impériale sur son union, "et depuis, elle souffre de stress post-traumatique".

"Entre-temps, l'empereur Akihito abdique. Son fils Naruhito doit monter sur le trône. Il est hors de question d'organiser un mariage en même temps qu'une immense cérémonie d'investiture. Et puis il y a la pandémie de coronavirus qui passe par là, le mariage de Mako est de plus en plus retardé", raconte Pierrick Geais. Finalement en 2021, Mako n'en peut plus d'attendre, elle choisit de se marier lors d'une toute petite cérémonie "sans rituel" et de s'exiler aux États-Unis "sur la pointe des pieds".

Exilée aux États-Unis, elle est reniée par son peuple

Juste après leur mariage en 2021, Mako et son époux sont partis vivre aux États-Unis. "Elle mène une vie très discrète, loin des caméras, loin des photographes. Même s'il y a toujours quelques paparazzis, japonais notamment, qui s'intéressent à sa nouvelle vie. On sait qu'aujourd'hui elle est bénévole au Met", détaille Pierrick Geais. Mako travaille au département des Arts Asiatiques pour lequel elle a organisé une grande exposition.

En épousant son grand amour, elle a "complètement été reniée par les Japonais. Pourtant, quand elle était adolescente, c'était une vraie star, une pop star au Japon (...) On copiait ses tenues, elle était sur des blogs, c'était assez fou", révèle Pierrick Geais dans Jour J. "Finalement, elle est devenue cette princesse dont on ne voulait plus entendre parler. Sa décision n'a pas du tout été comprise par son peuple", ajoute le journaliste.

"Et bien, quand je vous écoute, je me dis que la liberté, quand on est une princesse japonaise, c'est peut être effectivement l'exil et l'anonymat", conclut Flavie Flament.

