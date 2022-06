"Blanche-Neige", "Les Aristochats", "Peter Pan"... Qui se cache derrière les Disney ?

Wolfgang Reitherman est né le 26 juin 1909 à Munich en Allemagne. Il quitte le pays à l’âge de 2 ans avec ses 6 frères et sœurs, quand ses parents émigrent pour des raisons politiques à Kansas City aux États-Unis, puis à Pasadena en Californie où il se prend de passion pour le pilotage.

D’ailleurs il entre comme dessinateur technique chez Douglas Aircraft Company à qui on doit les DC10. Il reprend ensuite des études pour se perfectionner, au cours desquelles un de ses professeurs, impressionné, lui conseille de postuler chez Disney. À l’époque, c’est la Grande Dépression et Disney est de toute façon le seul studio qui embauche.

En 1933, il y entre et commence à travailler sur des courts-métrages. Très doué, on lui confie très vite une mission sur Blanche Neige et les 7 Nains : animer le fameux miroir magique. À la suite de Pearl Harbor, il est parti en guerre avec l’Armée de l’Air américaine, ce qui lui vaut d’être décoré.

Il retourne ensuite chez Disney et il passe la vitesse supérieure. À partir de 1953 et Peter Pan, devenu spécialiste des scènes d’action, il participe à tous les long-métrages de la compagnie : La Belle et le Clochard, La Belle au Bois Dormant, Les 101 Dalmatiens. Mieux Walt Disney lui confie Merlin l’Enchanteur qu’il réalise seul, chose rarissime à l’époque.

Il est entré dans l'Histoire avec "Bernard et Bianca"

Quand en 1966, le papa de Mickey meurt, c’est Reitherman qui prend les clés du camion. C’est d’ailleurs lui qui reçoit en 1969 l’Oscar pour Winnie l’Ourson. Il signe dans la foulée : Le Livre de la Jungle, Les Aristochats, Robin des Bois et son dernier Les Aventures de Bernard & Bianca qui réalise l’exploit de faire 7 millions d’entrées en France et de finir numéro 1 de l’année 1977 chez nous devant La Guerre des Étoiles et le James Bond L’Espion qui m’aimait. Les Aventures de Bernard & Bianca restera d’ailleurs le Disney le plus vu en France jusqu’à la sortie 17 ans plus tard du Roi Lion.

Wolfgang Reitherman prend sa retraite en 1981, après presque 50 ans de bons et loyaux services, juste après avoir supervisé un ultime dessin animé : Rox et Rouky. Lui le pilote d’avion émérite meurt en 1985 dans un accident de voiture alors qu’il rentrait chez lui. Il laisse derrière lui quelques-uns des Disney avec lesquels, nous avons tous grandis.

