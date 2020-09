Les enfants peuvent-ils faire exploser une famille recomposée ?

publié le 02/09/2020 à 05:55

Il n'est pas toujours facile pour un enfant de trouver sa place dans une configuration familiale entouré de personnes qu'il ne connaissait préalablement pas. Devoir trouver ses marques et sa place dans une nouvelle maison, s'entendre avec sa belle mère, son beau père ou ses nouveaux demi frères et demi sœurs peut s'avérer compliqué. Difficile parfois aussi de s'entendre sur des règles communes et de bouleverser les habitudes de chaque enfant.



Si certaines familles recomposées arrivent à cohabiter dans la bonne humeur, d'autres ne trouvent pas leur équilibre au risque de fragiliser le couple et de le mener à la rupture. Mais comment aider l'enfant à trouver sa place dans ce nouvel environnement ? On est fait pour s'entendre fait le point !

- Béatrice Copper-Royer, psychologue

- Anne Chaplin, auteur du livre " Famille recomposée l'envers du décor " aux éditions Librinova

