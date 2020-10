publié le 17/10/2020 à 15:53

Il avait montré des caricatures de Mahomet, dont celles de Charlie Hebdo, à sa classe lors d'un cours sur la liberté d'expression. Un acte qui avait fait polémique dans son collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, et qui lui a coûté la vie.

Sa mort a donné lieu à de nombreuses réactions, dans le monde politique notamment, mais pas seulement. Plusieurs rassemblements en son hommage sont prévus dans plusieurs villes de France ces samedi 17 et dimanche 18 octobre.

À Conflans-Sainte-Honorine, la ville où la victime enseignait l'histoire à des élèves de 4ème, un hommage spontané a eu lieu dans l'après-midi samedi 17 octobre. À Paris, SOS Racisme, la FSU, le Sgen-CFDT, l’Unsa-Education, le SNALC, la FCPE, "La FIDL - le syndicat lycéen", la FAGE, l’UEJF, "Dessinez Créez Liberté", la LDH et le MRAP appellent à un rassemblement, avec le soutien de Charlie Hebdo, ce dimanche à 15 heures, place de la République.

Un rassemblement prévu à Paris

Dans un message publié sur Facebook et relayé sur Twitter par le journal satirique, ils écrivent : "Victime d’un attentat perpétré au nom d’une conception dévoyée de l’Islam, il était depuis plusieurs jours la cible d’une vindicte publique. Pourquoi cette vindicte ? Parce qu’il avait montré des caricatures de Mahomet dans l’une de ses classes où il étudiait avec ses élèves la liberté d’expression. Comme tout enseignant, il cherchait ainsi à préparer des jeunes à l’exercice de l’esprit critique, condition essentielle à une pleine citoyenneté.

Ils poursuivent ensuite en expliquant : "Face à cette horreur, nous appelons les citoyennes et les citoyens à se rassembler ce dimanche 18 octobre à 15h sur la place de la République à Paris. Au-delà de ce rassemblement, nous appelons nos représentations locales à organiser des initiatives dans les jours qui viennent."

Des hommages prévus partout en France

Outre Paris, d'autres rassemblements sont prévus dans plusieurs villes français. Selon Le Progrès, un rassemblement intersyndical aura lieu, ce dimanche, à Lyon. Un rassemblement soutenu par le Fédération du Rhône PS qui appelle "chaque citoyen.ne à participer au rassemblement organisé à Lyon, demain, dimanche 18 octobre."

En Normandie, selon la radio locale Tendance Ouest, le syndicat enseignant SNES-FSU a lui aussi appelé à plusieurs rassemblement. Ils auront lieu ce samedi 17 octobre à 15 heures devant les mairies d'Évreux, du Havre, de Dieppe et le rectorat à Rouen et ce dimanche 18 octobre à 15 heures devant les mairies d'Avranches, Saint-Lô et Cherbourg et place de la Résistance à Caen.

Selon France 3, plusieurs rassemblements auront également lieu à l'appel des enseignants des Bouches-du-Rhône à Arles, ce samedi, et dimanche à 15 heures sous l'ombrière du Vieux-Port à Marseille et place de la mairie à Aix-en-Provence. A Nice, plusieurs personnes se sont rassemblées ce samedi à 14h à l'appel du Syndicat SNES-FSU.