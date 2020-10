publié le 17/10/2020 à 12:35

Après l'assassinat d'un professeur d'histoire-géographie vendredi 16 octobre à Conflans-Saint-Honorine, Jean-Michel Blanquer reçoit ce samedi 17 octobre les syndicats d'enseignants.

Un communauté enseignante sous le choc. "C'est l'effroi qui prédomine. On est abasourdi de ce qu'il s'est passé, de se dire qu'en France, au XXIe siècle, un enseignant peut être décapité dans la rue parce qu'il a enseigné", s'insurge ce samedi 17 octobre sur RTL Jean-Rémi Girard, président du SNALC, le Syndicat national des lycées et collèges. Selon lui, "c'est quelque chose qui est à la limite du concevable et toute la communauté enseignante est absolument dévastée". Jean-Rémi Girard a souhaité apporter "tout son soutien à la famille de (s)on collègue".

L'assassinat est survenu quelques jours après un cours dans lequel le professeur d'histoire-géographie a montré des caricatures de Mahomet en classe pour aborder le sujet de la liberté d'expression. "C'est un professeur de collège donc en tant que tel il est chargé de l'enseignement moral et civique", assure le président du Syndicat national des lycées et collèges.

Il était donc normal de travailler "sur la laïcité, la liberté d'expression, de la presse". Selon Jean-Rémi Girard, "ça fait partie des thèmes qui sont au programme". "Mon collègue a clairement fait son travail, comme on lui demande de le faire", assure-t-il. Le professeur estime qu' "il a été dans sa fonction". "C'est incroyable de se dire que quand on est dans sa fonction d'enseignant, voilà ce qui peut vous arriver", s'indigne-t-il. La liberté d'enseigner est désormais visée. "On va continuer. Ça va pas nous empêcher de continuer à enseigner", promet Jean-Rémi Girard.