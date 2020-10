Yvelines : un homme décapité, le parquet antiterroriste saisi

publié le 16/10/2020 à 18:53

Un homme a été décapité ce vendredi 16 août dans les Yvelines, en fin d'après-midi, à Conflans-Sainte-Honorine. Le suspect qui avait pris la fuite a été gravement blessé par les policiers dans la ville voisine d'Eragny (Val-d'Oise). Les agents de la BAC avaient été appelés pour cause d'un suspect rôdant aux alentours d'un établissement scolaire, indique une source à l'AFP.

Une fois sur place, les policiers ont découvert la victime, et 200 mètres plus loin se trouvait le suspect, sur le terrain de la commune voisine. Il avait une arme blanche à la main et les a menacés, c'est alors qu'ils ont tiré et l'ont blessé. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a été saisi de l'enquête, a-t-il indiqué à l'AFP.

L'enquête a été ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", selon cette source. La Sous-direction anti-terroriste (Sdat) de la police et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont été saisies.