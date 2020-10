publié le 17/10/2020 à 13:45

Que s'est-il passé pendant ce cours sur la liberté d'expression ? RTL a pu rencontrer l'un des élèves du professeur assassiné. Ils se sont parlés vendredi 16 octobre au matin, quelques heures seulement avant l'attaque. "La semaine dernière (...) il avait fait un cours à des 4e", explique ce collégien. "Et il avait demandé aux musulmans pratiquants et croyants de sortir de la classe s'ils le voulaient, car il allait montrer une photo qui allait fortement les choquer", précise-t-il.

"Du coup, il y a 95% des musulmans qui sont sortis", poursuit cet élève du collège du Bois-d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, "sauf une fille qui a refusé car elle se sentait discriminée". Il raconte que "le soir, elle est rentrée chez elle et en parlant à ses parents, ça a commencé à tourner sur les réseaux sociaux".

"Sa mère s'est énervée (...) sur Twitter. Son père pareil, il s'est énervé sur Twitter. Il a commencé à donner (le) prénom et (le) nom (du professeur). On voyait que ça commençait à prendre de l'ampleur", confie le collégien.

"Plus les jours avançaient, et plus il se faisait harceler par des élèves et en dehors du collège" Élève de 4e du professeur d'histoire-géographie assassiné.





"Et plus les jours avançaient, et plus il se faisait harceler par des élèves et en dehors du collège. Il avait beaucoup de menaces de mort. Beaucoup de gens disaient qu'ils allaient le tuer, etc. Mais on voulait pas y croire. On se disait que ce n'était pas possible que cela puisse se passer", explique l'élève du professeur assassiné.

"Quand on se dit que vendredi, on l'a eu pour la dernière fois en cours et qu'on lui dit 'bonnes vacances' (...) et quand vendredi soir on apprend qu'il est mort décapité, c'est vraiment très choquant", assure lle collégien.