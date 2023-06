On a affaire à de sacrés lascars, bien planqués dans leur tour de contrôle, qui vous collent une grève un jour sur trois au plus fort des mobilisations, alors qu'ils ne sont même pas concernés par la réforme des retraites. Habituellement, ce sont les usagers qui pestent. Forcément, on se retrouve pris au piège par ces gens-là, qui se pensent tout-puissant.

Ils ont le pouvoir de clouer des avions au sol. Mais hier, ce sont les compagnies aériennes du monde entier qui ont fait part de leur colère, alors que la nouvelle journée de grève prévoit, mardi 6 juin, un tiers des vols Paris-Orly annulés. Le directeur général de l'association internationale du transport aérien s'est exprimé pour la première fois.

"Ces grèves, dit-il, sont quasi quotidiennes et perturbent le trafic aérien, non seulement en France, mais sur la Terre entière parce qu'elles forcent les compagnies à passer par d'autres pays pour éviter l'espace aérien français". Le problème, c'est que la France a une position géographique très centrale et ces grèves n'ont pas que des répercussions sur le trafic franco-français, mais sur tout l'espace européen et au-delà.

"Quelque chose de pourri au royaume des contrôleurs aériens"

Le métier d'aiguilleur du ciel demande des capacités cognitives parfaites, une concentration absolue. C'est pour ça qu'on ne les laisse pas travailler au-delà de 59 ans, pourtant les pilotes peuvent travailler jusqu'à 65 ans. Il y a des choses qui m'échappent. Donc 59 ans, c'est l'âge de départ effectif à la retraite.

Ils doivent justifier de 17 ans de travail effectif pour faire valoir leurs droits spécifiques. Ils sont à 32 heures par semaine et ils commencent leurs carrières à 2.500 euros net pour terminer à 6.000 net. Comme je vous le disais, la réforme des retraites ne les concerne pas, mais en étant solidaires du mouvement, ils maintiennent la pression pour obtenir une revalorisation de leurs pensions de retraite.

Quand on pense aux personnels des Ehpad, aux infirmières, aux agents du BTP, j'en oublie bien sûr beaucoup, on se dit qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des contrôleurs aériens.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info