Air France : deux pilotes se bagarrent dans le cockpit en plein vol

Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Oui ! Il y en a même deux, mais ils sont en train de se battre dans le cockpit. C'est un véritable problème surtout quand la bagarre intervient en plein vol !

C'est une histoire hallucinante rapportée par nos confrères de la Tribune. La scène s'est déroulée sur un vol Air France et il a fallu l'intervention des stewards pour calmer le jeu.

C'est un événement bien réel et pourtant très difficile à croire au vu de la responsabilité qui pèse sur les deux pilotes. Les faits remontent à juin dernier sur un vol entre Genève et Paris.

L'Airbus A320 venait de décoller de l'aéroport de Genève quand la situation s'est tendue dans le cockpit. Selon nos confrères de la Tribune. Le copilote a refusé d'obéir à l'une des consignes et c'est là que les versions divergent. L'un explique avoir porté un coup par inadvertance tandis que l'autre dit avoir reçu une gifle.

Quoiqu'il en soit, les pilotes se sont bagarrés tout en restant à leur place. L'un a même envoyé une plaquette en bois dans le visage de l'autre. C'est alors que l'équipage en cabine est entré dans le cockpit pour savoir ce qu'il se passait et pour éviter que la situation dégénère. Pour éviter que la bagarre ne se poursuive, un membre du personnel navigant est resté assis derrière les pilotes par mesure de sécurité.

Contacté, Air France parle d'un différent opposant deux pilotes et regrette des gestes inappropriés. La compagnie précise également que l’incident a pris rapidement fin sans affecter ni la conduite ni la sécurité du vol qui s’est poursuivi normalement. Les pilotes concernés n'ont plus le droit de faire partie d'un vol pour le moment et une décision sera prise prochainement pour savoir quelle suite donner à cet incident.

