Diocèse de Lyon : l'évêque de Bastia, Mgr de Germay, remplace Mgr Barbarin

publié le 22/10/2020 à 12:43

Il prend la tête d'un archidiocèse fortement secoué par les affaires de pédophilie, ce qui avait conduit Philippe Barbarin à remettre sa charge. Nouveau primat des Gaules, selon l'expression consacré, Monseigneur Olivier de Germay, évêque d'Ajaccio, est nommé archevêque de Lyon par le pape François.

Devenu prêtre en 1998 pour l'archidiocèse de Toulouse après avoir servi dans les forces parachutistes notamment au Tchad, en Centrafrique et en Irak, Olivier de Germay était devenu en 2012 évêque d'Ajaccio. Aujourd'hui âgé de 60 ans, le diplômé de Saint-Cyr est membre de la Commission pour la catéchèse et le catéchuménat ainsi que du groupe de travail Église et bioéthique au sein de la Conférence des évêques de France.

Monseigneur de Germay a expliqué à la Conférence des évêques de France avoir appris la nouvelle "le jour de [ses] 60 ans, le 18 septembre" dernier. Il sera installé dimanche 20 décembre en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon, prenant ainsi officiellement ses fonctions.

Depuis la démission de Monseigneur Philippe Barbarin en mars de dernier, l'archidiocèse était dirigé par Monseigneur Michel Dubost, ancien évêque d'Évry. Celui-ci restera en fonction jusqu'à l'installation de Monseigneur de Germay. Monseigneur Barbarin, lui, est désormais aumônier des Petites Sœurs des Pauvres en Bretagne.