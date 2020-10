Bretagne : 800 personnes réunies pour une rave-party

publié le 19/10/2020 à 04:06

Une rave-party a rassemblé 800 personnes dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre au sud de Rennes, en Bretagne. Lors des contrôles qui se sont effectués jusqu'en milieu d'après-midi le dimanche, les gendarmes ont dressé 45 amendes pour consommation de stupéfiants.

La fête était de rigueur samedi soir dans un bois entre Mernel et Guignen, au sud de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Une rave-party organisée sur un terrain privé a réuni, au plus fort de la soirée, plus de 800 personnes, rapporte Ouest-France. Les gendarmes, qui ont été prévenus de l'événement sans en connaître le lieu, ont découvert les fêtards aux alentours d'une heure du matin, précise le quotidien.

La soirée déjà bien entamée, il était impossible pour les militaires de faire évacuer le bois, où de nombreux véhicules étaient déjà installés pour faire la fête. Ainsi, les gendarmes ont mis en place un important dispositif en début de matinée ce dimanche 18 octobre, alors que l'événement comptait encore quelque 500 participants.

D'après les gendarmes, très peu de personnes présentes sur place étaient munies d'un masque, et "les règles de distanciation n'étaient pas du tout respectées", malgré l'épidémie de coronavirus. La musique a pu être interrompue à midi dimanche. S'en est suivi de nombreux contrôles à la sortie du bois, durant lesquels les gendarmes ont dressés 45 amendes pour usage de stupéfiants. 13 conduites sous stupéfiants et 4 sous l'emprise de l'alcool ont également été relevées.