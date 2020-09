Tchad : un ex-ministre du Pétrole inculpé pour corruption

publié le 06/09/2020 à 04:33

L'ancien ministre tchadien du Pétrole et de l'Énergie Djerassem Le Bemadjiel a été inculpé et placé sous mandat de dépôt vendredi, notamment pour corruption et détournement de fonds publics, a indiqué samedi 5 septembre le ministre tchadien de la Justice.

"Il n'a pas encore été entendu, il s'agit seulement de l'inculpation", a précisé le ministre, Djimet Arabi. Un de ses avocats a confirmé qu'il avait été placé sous mandat de dépôt, sans donner plus de détails alors que sa défense est en train d'être mise en place. Dans la plainte, l'IGE reproche notamment au ministre, en poste de 2013 à 2016, le "détournement de deniers publics", une "utilisation illicite des biens de l'Etat" et des faits de "corruption".

L'IGE est directement rattachée aux services du chef de l'État Idriss Déby Itno, président depuis près de 30 ans. Pour son avocat, M. Le Bemadjiel a été victime d'une "arrestation arbitraire", "en violation de toutes les règles" et alors que les faits reprochés sont couverts, selon lui, par une "immunité" dans ses fonctions ministérielles. "Il est victime d'un acharnement politique", avait-t-il assuré lors d'une conférence de presse jeudi.

Dans sa plainte, l'IGE met notamment en cause le ministre pour des "irrégularités" dans la passation de conventions et des facturations en 2013 et 2014 en faveur de deux cabinets d'audit, Alex Stewart International (ASi) et Cameroun Audit Conseil (CAC).