Hérault : une église de Pérols profanée, un homme arrêté

publié le 22/09/2020 à 19:30

L'abbé Hervé Dussel a décidé de s'exprimer directement à ses paroissiens via la page Facebook de la paroisse Stella Maris ("étoile de la mer", l'un des titres de la Vierge Marie). Ce dimanche 20 septembre, "entre 13 heures et 13h15, un individu d'1,80 mètre est entré dans l'église et a dégradé l'église" Saint-Sixte-II de Pérols (Hérault), explique le prêtre.

"Il a mis le feu à plusieurs choses, il s'est 'soulagé' en laissant des excréments et son urine dans l'église, en crachant aussi", détaille-t-il. "Il a lancé la croix qui était sur l'autel vers l'orgue. Il a brûlé les intentions de prière des enfants du catéchisme", ajoute l'abbé Dussel, qui fait part de sa "grande émotion".

Selon le Midi Libre, un suspect a été arrêté alors qu'il tentait de voler des produits dans un supermarché. Un policier a fait le lien entre cet homme et la photo du profanateur de l'église.