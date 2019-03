publié le 24/03/2019 à 12:14

L'âge légal de départ à la retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans, va-t-il évoluer sous le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Ce dernier avait assuré ne pas vouloir y toucher pendant la campagne présidentielle, mais depuis quelques jours, la confusion règne.



Après la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui avait affirmé sur RTL, à titre personnel, ne pas être hostile à un allongement de la durée du travail, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui s'est dit ouvert à l'idée de "travailler plus longtemps" pour financer la prise en charge de la dépendance, lors des questions au gouvernement le 20 mars.

Les deux membres du gouvernement ont finalement réaffirmé qu'il n'était pas question "de modifier l'âge de départ à la retraite". Une conclusion qui devrait rassurer la majorité des Français, défavorable à un report de l'âge de départ à la retraite selon notre sondage Harris Interactive x Agence Epoka, réalisé pour LCI, RTL et Le Figaro. Ils sont 61% à y être hostiles.

Harris Interactive x Agence Epoka - Les Français et le départ à la retraite

60 ans, l'âge idéal pour partir à la retraite

Cette même enquête révèle que 62% des personnes interrogées sont défavorables à un allongement de la durée du travail. Dans le détail, seules les personnes âgées de 65 ans et plus se déclarent favorables à ces évolutions éventuelles, de même que les sympathisants LaRem (67%) et LR (58%). En revanche, seuls 31% des sympathisants de gauche et 22% du RN se disent favorables.



Dans l'idéal et selon notre sondage, les Français partiraient à la retraite à 60 ans, alors qu’ils anticipent un départ effectif à 64 ans.



Enquête réalisée en ligne les 22 et 23 mars 2019 selon la méthode des quotas sur un échantillon de 1.200 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.