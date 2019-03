Âge de départ à la retraite : le gouvernement divisé, Macron doit trancher

publié le 27/03/2019 à 08:40

Comme disait Martine Aubry : "Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup"... Et c'est à cela que l'on pense lorsqu'on évoque le sujet des retraites. Cela fait près de deux semaines que l'on entend tout et n'importe quoi sur l'âge légal de départ à la retraite. Alors que se passe-t-il réellement ?



Il se passe qu'à l'intérieur du gouvernement et de la majorité, ils ne sont pas d'accord entre eux... Il y a un débat idéologique profond. Un ministre me disait hier : "N'allez pas chercher un plan ou un complot, on est juste nul" ! Ça m'a fait penser à Michel Rocard qui disait : "Il faut toujours privilégier la thèse de l’incompétence à celle du complot, le complot demande un esprit rare".

En attendant, on n'y voit pas très clair entre ceux qui veulent que l’âge de départ à la retraite soit rehaussé (plutôt les ministres qui penchent à droite), et ceux qui sont contre, notamment l'aile gauche du parti, à qui Emmanuel Macron avait promis, pendant la campagne, de ne pas toucher à l'âge.

Ce flou va-t-il durer ?

Vu comme chacun y met du sien, le grand flou artistique est entretenu. Gérald Darmanin, ministre du budget, a redit sur RTL qu'il fallait travailler plus longtemps, comme cela a été fait ailleurs en Europe... Autrement dit, il a répété ce qu'avait dit Agnès Buzyn lors de notre Grand Jury.



La ministre de la santé, qui est aussi en charge du Grand Âge, avait mis les pieds dans le plat, en disant qu'elle n'était "pas hostile au report de l’âge de la retraite". Et elle était même allée plus loin en expliquant qu'il fallait sans doute favoriser ceux qui travaillent plus longtemps. Travailler plus longtemps, c'est aussi ce qu'a laissé entrevoir le Premier ministre en essayant maladroitement d'éteindre le feu sur l'âge du départ en retraite.



Ce que les uns et les autres devraient comprendre, c'est que les Français font leur calcul dans leurs têtes, et il ne sont pas prêts à gober l'idée qu'on ne va pas toucher à l'âge légal, alors qu'ils vont devoir travailler plus longtemps... Équation légèrement surréaliste !



Le gouvernement fait tout pour éviter le tabou de l'âge de la retraite, sachant que c'est un tabou psychologique puisqu'on doit souvent travailler jusqu'à 63, 64 ou 65 ans. Donc travailler plus longtemps revient à repousser l'âge du départ...

Le président va sortir de l'ambigüité

Il va falloir qu'Emmanuel Macron sorte du silence, qu'il tranche. Ça va être compliqué d’affronter ce sujet, qui est pour le moment entre les mains de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites.



Compliqué parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer les retraites et donc dire que l'on n'est pas capable de financer notre système de retraite si on ne travaille pas plus longtemps. Compliqué parce qu'on sort de la crise des "gilets jaunes".



Alors la question est simple : le président aura-t-il le capital politique nécessaire pour mener cette réforme ?