Une question qui divise : faut-il reculer l'âge de départ à la retraite ? Selon Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques, "la question de l'âge légal est un marqueur politique extrêmement important, avec lequel je pense qu'il ne faut pas jouer".



Invité à l'antenne de RTL, ce lundi 25 mars, il explique que l'âge de départ à la retraite est un symbole pour les Français et que si on se cristallise et se focalise sur cette question-là, cela peut fragiliser le reste d'une réforme qui a une ambition plus systémique".

Et d'ajouter : "Se focaliser sur ce point-là, n'est pas le meilleur moyen de faire avancer une réforme systémique".

Et qu'en pensent les Français ? Six Français sur dix (61%) se disent contre un report de l'âge légal de départ à la retraite pour financer les frais liés au risque de dépendance des plus âgés, selon un sondage Harris Interactive/Epoka pour RTL, Le Figaro et LCI paru dimanche 24 mars.



De même, près de deux tiers des Français (62%) refusent également de financer ces frais avec "un allongement de la durée du travail, c'est-à-dire une augmentation du nombre de trimestres cotisés par les actifs avant de partir à la retraite", d'après ce sondage.