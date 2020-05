publié le 10/05/2020 à 16:28

Le déconfinement pour les Français débute demain, 11 mai. Mais à la SNCF, il a commencé dès ce 8 mai pour les trains grandes lignes, avant les trains du quotidien. L'objectif affiché étant "un retour à la normale fin juin".

La RATP demande aux usagers de "ne pas boire et manger tout le temps de leur trajet", afin de ne pas avoir à retirer leur masque. Faut-il envisager une mesure similaire dans les trains SNCF ? "C'est une mesure de bon sens dès que l'on dit qu'il faut porter un masque et éviter de le toucher. L'air est renouvelé dans les trains toutes les 6 minutes, mais il n'y a pas de filtres comme dans les avions", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari. Le secrétaire d'État aux Transports a précisé que les buvettes des trains seront fermées lors des voyages.

A partir de lundi, le nombre de trains de banlieue d’Île-de-France qui circuleront oscillera entre 50% et 60% de la normale. Le niveau atteindra de 40% à 50% pour les TER, et 32% pour les TGV et Intercités.

Les grandes lignes ont redémarré ce vendredi avec 20% du service et le retour des TGV low-cost Ouigo. Dans les TGV et Intercités, la compagnie continuera à ne pas vendre plus d'un siège sur deux pour respecter les règles de distanciation, et la réservation sera plus que jamais obligatoire. Le port du masque y est par ailleurs obligatoire. "Ces mesures ont évidemment un impact sur la SNCF qui vit principalement du TGV. Donc nous allons, en fonction de la situation sanitaire, améliorer leur offre", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari.