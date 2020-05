RATP : la liste des stations de métro fermées lundi 11 mai à Paris

publié le 09/05/2020 à 10:30

Le déconfinement s'annonce critique lundi dans les transports publics d'Ile-de-France, où le respect des règles de distanciation va réduire drastiquement la capacité.

Après avoir fonctionné au ralenti pendant sept semaines, les transports en commun ne repartiront pas à plein régime lundi : la RATP compte assurer environ 75% du service et la SNCF entre 50 et 60% pour ses trains de banlieue.

Soixante stations du métro parisien, sur 302 au total, resteront fermées lundi au début du déconfinement, a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari (invité du Grand Jury dimanche 10 mai, ndlr).

Elisabeth Borne a aussi annoncé que l'accès aux transports en commun en Ile-de-France serait "réservé aux heures de pointe aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer". Cette attestation employeur sera contrôlée entre 06h30 et 09h30 puis entre 16h00 et 19h00, a précisé la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

La liste des stations qui resteront fermées :

Ligne 2 : Courcelles, Victor Hugo, Place de Clichy, Stalingrad, Villiers et Barbès-Rochechouart,

Ligne 3 : Bourse, Malesherbes, Havre Caumartin, Villiers, Opéra et République,

Ligne 4 : Alésia, Saint-Placide, Barbès-Rochechouart, Raspail et Strasbourg-Saint Denis,

Ligne 5 : Bréguet-Sabin, Campo-Formio, Hoche, Jacques Bonsergent, Laumière, Quai de la Rapée, République et Stalingrad,

Ligne 6 : Raspail et La Motte Picquet-Grenelle,

Ligne 7 : Cadet, Pierre et Marie Curie, Porte de Choisy, Tolbiac, Opéra, Danube, Buttes Chaumont et Stalingrad,

Ligne 8 : Félix Faure, Filles du Calvaire, Ledru Rollin, Liberté, Lourmel, Maisons-Alfort Stade, Michel Bizot, Strasbourg-Saint Denis, Grands Boulevards, Opéra, Porte de Charenton, La Motte Picquet-Grenelle et République,

Ligne 9 : Alma Marceau, Charonne, Exelmans, Jasmin, Maraîchers, Havre-Caumartin, Strasbourg-Saint Denis, République et Grands Boulevards,

Ligne 10 : Cardinal Lemoine, Charles Michels, Chardon-Lagache, Ségur, Vaneau et La Motte Picquet-Grenelle,

Ligne 11 : Jourdain, Rambuteau et République,

Ligne 12 : Abbesses, Assemblée Nationale, Jules Joffrin, Marx Dormoy, Notre-Dame de Lorette, Rennes, Rue du Bac et Volontaires,

Ligne 13 : Brochant, Liège, Pernety et Place de Clichy.