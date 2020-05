Déconfinement en France : 25 nouveaux foyers de contamination identifiés

publié le 17/05/2020 à 18:29

Depuis le premier jour du déconfinement, le 11 mai dernier, 25 nouveaux foyers épidémiques du coronavirus, des "clusters" ont été recensés en France. C'est que révèle Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, dans les colonnes du JDD.

"Depuis lundi, nous avons identifié 25 clusters (aussi bien dans les zones vertes que rouges) sur notre territoire. Le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination est opérationnel", explique-t-il.

Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 3 nouveaux foyers de l'épidémie, comme l'Île-de-France, dont un "cluster" se trouve dans un foyer de jeunes travailleurs à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, l'Occitanie et les Pays-de-la-Loire. L'hôpital de Saumur dans le Maine-et-Loire est d'ailleurs un "cluster".

De leur côté, les régions Grand Est, Hauts-de-France et Bourgogne Franche-Comté comptent chacune 2 "clusters". En Nouvelle-Aquitaine, on recense des foyers en Dordogne. Enfin, selon le ministère de la Santé, la Guyane, la Paca, et le Centre-Val-de-Loire comptent chacun un foyer de contamination.