Déconfinement : enfants qui jouent, promenades... Le retour des joies simples

publié le 17/05/2020 à 12:01

Dimanche 17 mai, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, nous invite à nous réjouir des joies du retour des joies simples. "Vous avez remarquer le changement depuis le déconfinement ? La vie repart doucement, il flotte une certaine gaieté dans l'air, mais pas que... Le confinement a changé beaucoup de choses et nous a ramené à l'essentiel".



"J'ai l'impression qu'on a appris à être plus joyeux avec presque rien, avec beaucoup moins. Par la force des choses, ou alors parce que c'est dans notre nature profonde, qui sait ? Il faut que je vous raconte : je me suis laissée attendrir hier par des petits enfants fous de joie de glisser dans tous les sens sur leur trottinette, pendant que d'autres rejouaient au foot, en respectant évidemment les distances".

"J'ai vu des ados heureux de se revoir entre potes à un mètre chacun, discutant de tout et de rien sur un banc. Si ça se trouve, ils refaisaient le monde. J'ai écouté les nouvelles : les plages commence à rouvrir. Rien que l'idée me plaît, même si je ne pourrais pas m'allonger sur une serviette avant quelques temps, je vais pouvoir bientôt sentir le sable entre mes orteils. Et puis j'ai marché des kilomètres en ville. Comme avant ? Pas complètement. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles".