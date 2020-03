publié le 03/03/2020 à 21:51

Alors que le coronavirus ne cesse de sévir dans le monde, la France vient de déplorer sa quatrième victime ce mardi 3 mars. Et avec l'épidémie actuellement en cours, les autorités, spécialistes et politiques, ne cessent de parler de "cluster". Un anglicisme qui signifie littéralement "grappe" (de fruit), mais dont le terme reste encore flou.

Ces derniers jours dans l'Hexagone, plus de 200 cas ont été recensés, et de plus en plus de "cluster" ont fait leur apparition. Selon le ministère de la Santé, "un cluster est un regroupement d'au moins deux cas en même temps, au même endroit". Santé publique France parle quant à elle, de façon plus large, d'un "agrégat" ou "agrégat spatio-temporel", c'est-à-dire "le regroupement dans le temps et l'espace de cas de maladies, de symptômes ou d'événements de santé au sein d'une population localisée et dénommé".

Cet anglicisme imagé est valable pour le Covid-19 mais également pour toutes sortes de germes ou de bactéries. En médecine, les termes "foyers de contamination" et "chaînes de transmission" sont également valables et peuvent être utilisés pour décrire ce regroupement humain lié à une maladie.

En France, le premier "cluster" se trouvait dans l'Oise, le deuxième en Haute-Savoie. Ce terme a de nouveau été utilisé dimanche soir par la préfecture du Morbihan au sujet des neuf (puis treize) nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués, devenant le troisième "cluster" français. Dans ces trois départements, les rassemblements collectifs sont désormais interdits.