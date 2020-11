publié le 25/11/2020 à 06:41

Si la fameuse attestation pour se déplacer restera en vigueur au moins jusqu'au 15 décembre, Emmanuel Macron a annoncé un assouplissement des modalités de déplacement, lors de son allocution télévisée de ce mardi 24 novembre.

À compter de ce samedi 28 novembre, il sera possible de se déplacer dans un périmètre de 20 kilomètres autour de chez soi, contre un seul auparavant, et pendant une durée de trois heures, au lieu d'une seule.

Pour visualiser clairement où vous avez le droit d'aller, vous pouvez vous rendre sur le site www.geoportail.gouv.fr/carte. Le site Géoportail dessine précisément la zone de vingt kilomètres autour de l'adresse sélectionnée en prenant en compte des rues et des bâtiments alentours. Une fois sur le site, vous devez cliquer sur l’icône "clé à molette" dans les onglets en haut à droite.

Sélectionnez alors "Mesures", puis "Calculer un isochrone". Il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse postale complète, cliquer sur "Isodistance", renseigner 20 kilomètres et cliquer enfin sur "Calculer". À l'issue de ce processus, vous verrez signalée en vert la zone autorisée pour vos déplacements à pied.