Déconfinement : comment savoir si votre département est vert ou rouge ?

Édouard Philippe a annoncé mardi 28 avril, un plan de déconfinement partiel à compter du 11 mai. Adopté à l'Assemblée par 368 voix pour contre 100 voix contre, le plan gouvernemental prévoit une étude locale de la situation sanitaire. C'est l'une des annonces majeures du discours du Premier ministre : une carte des départements sera quotidiennement mise à jour en fonction de l'évolution de la situation.

Sur cette carte, deux couleurs possibles pour les départements : vert et rouge, en fonction du degrés de déconfinement a appliquer à la zone. Les départements en vert sont ceux où le virus ne circule pas, ou peu. En rouge, ce sont les départements où le virus circule fortement, et où les systèmes de santé se retrouvent surchargés ou sous tension.

"Tous les territoires n'ont pas été touchés de la même manière par l'épidémie. Et nous espérons tous que le 11 mai si le virus continue à circuler dans certains départements, sa présence sera très faible, voire nulle, dans d'autres", a déclaré le Premier ministre mardi 28 avril. Actuellement 32 départements présentaient toujours un excès de mortalité, la semaine du 20 au 26 avril, dont deux en région parisienne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise qui affichaient un "niveau exceptionnel" de mortalité, que la Direction Générale de la Santé (DGS) ne précise pas.

Une carte établie avec trois critères

La Direction Générale de la Santé et Santé publique France "ont établi trois ensembles de critères permettant d'identifier les départements où le confinement doit prendre une forme plus stricte".

Le premier critère pris en compte est "le taux de cas nouveaux dans la population sur une période de sept jours". Si celui-ci reste élevé, le département sera alors considéré comme une zone de transmission active du Covid-19 Le deuxième critère concerne "les capacités hospitalières régionales en réanimation", pour passer en vert, il ne faut pas que ces capacités soient tendues. Enfin dernier critère, "le système local de tests et de détection des chaînes de contamination".

Une première version de la carte présentée dès jeudi

À partir de ces données, la carte indiquera en vert les départements où le déconfinement sera possible, et en rouge les départements concernés par le maintien d'un confinement plus strict. Actuellement, cette carte n'est pas encore établie et les résultats ne se préciseront qu'à partir du 7 mai. Cependant le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé qu'une première version de cette carte serait dévoilée quotidiennement à partir de ce jeudi 30 avril.

C'est le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui présentera tous les soirs la carte avec les résultats des évolutions médicales, département par département. "Cette carte guidera ainsi chaque département dans la préparation du 11 mai en rappelant l'objectif d'un confinement strict pour faire baisser la circulation du virus, mais aussi le besoin de remettre sur pied le système hospitalier et de mettre en place un système de tests et détection des cas contacts efficace", a précisé Édouard Philippe.