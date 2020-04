Coronavirus : "Nous allons devoir vivre avec le virus", déclare Édouard Philippe

publié le 28/04/2020 à 15:40

Le discours d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale le 28 avril était attendu par tout le pays. Le Premier ministre a présenté aux députés les pistes du gouvernement pour le déconfinement, qui se mettra en place à partir du 11 mai.

Avant d'entrer dans le vif du plan de déconfinement, Édouard Philippe a expliqué le premier constat de cette épidémie en France, un constat médical. La phrase est simple et lourde de sens : "Nous allons devoir vivrez avec le virus. Ce n'est pas réjouissant mais c'est un fait. Il faut donc apprendre à nous en protéger (...) Nous sommes loin d’avoir atteint la fameuse immunité de groupe. On peut espérer qu’il disparaisse de lui-même".

"À partir du moment où nous ne serons plus en situation de confinement, le respect des gestes barrières et des mesures de distanciations physiques prendront encore plus d'importance (...) À cela, il conviendra d'ajouter le port du masque dans certaines situations. Cette question des masques a suscité la compréhension et la colère de nombreux Français", poursuit Édouard Philippe évoquant le triptyque : "Protéger, tester, éviter".