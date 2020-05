Coronavirus : ces histoires d'amour nées durant le confinement

publié le 09/05/2020 à 11:22

Samedi 9 mai, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous invite à parler d'amour. "On a beaucoup parlé du nombre de divorces qui allaient exploser après le confinement, raconte-t-elle. Je n'ai pas les chiffres, mais peu importe. Je préfère m'intéresser aux histoires d'amour, mon côté midinette sans doute".

"J'ai lu quelques bonnes nouvelles dans la presse, poursuit-elle. Ces voisins de balcon qui sont tombés amoureux. Ils ont redoublé de loin d'attentions et de stratagèmes. Ces 'Roméo' confinés ont gagné le cœur des 'Juliette', et vice-versa. Bientôt, ils pourront se voir de plus près".

"Du côté de mes proches amis j'ai aussi deux belles histoires à vous raconter. Il y a celle de Marie, qui juste avant le confinement a revu son amoureux de jeunesse. Le coup de foudre a à nouveau frappé, 20 ans après, et ils ont confiné, enfin roucoulé. Quant à Marianne, elle a eu la jolie surprise d'être demandée en mariage par celui qu'elle aime. Sept ans de réflexion et un confinement plus tard, ils vont se marier un jour, ce n'est qu'une histoire de date".