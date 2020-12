publié le 10/12/2020 à 19:00

La sortie du confinement sera plus lente que prévue car la situation sanitaire est loin d'être maîtrisée. Le ministre de la Santé Olivier Véran a reconnu ce jeudi 10 décembre lors du point presse du gouvernement sur l'entrée de la France dans la phase 2 du déconfinement que la bataille contre le coronavirus était encore "loin d'être gagnée."

"Nous ne sommes pas encore sortis de la deuxième vague", a dit le ministre. "11.000 nouveaux malades par jour, c'est beaucoup trop", a-t-il souligné, admettant que la France ne sera pas le 15 décembre au rendez-vous des 5.000 diagnostics par jour que s'étaient fixées les autorités.

Citant "les conditions climatiques" et "les vacances et fêtes de fin d'année qui vont augmenter de manière importante les contacts sociaux", le ministre a expliqué que "le risque est que la deuxième vague reparte dans les prochaines semaines si nous ne changeons rien".

En conséquence, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi que la seconde phase du déconfinement se fera avec des règles plus strictes que prévues. Principale mesure : un couvre-feu sera mis sera mis en place dès 20h à partir du 15 décembre, et non 21h comme l'avait annoncé initialement le président de la République. Il sera valable jusqu'à 6 heures du matin, y compris le soir du Nouvel an.