publié le 10/12/2020 à 19:18

Ménager la chèvre et le chou. C'était l'équation que devait résoudre le gouvernement lors d'une conférence de presse ce jeudi 10 décembre pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19, et annoncer les mesures de la deuxième phase du déconfinement. Mais devant la stagnation des chiffres épidémiques, et l'impossibilité d'atteindre les objectifs de décrue préétablis, il fallait donc annoncer un assouplissement pour les fêtes de fin d'année tout en maintenant un certain contrôle sur le virus.

Jean Castex a donc annoncé deux nouvelles évolutions. En premier lieu "la possibilité de se déplacer sur tout le territoire", sans avoir recours à une attestation de déplacement dès le 15 décembre. Pour compenser cette liberté retrouvée, un couvre-feu sera mis en place dès 20h dès mardi prochain.

L'ensemble des mesures annoncées "nous permettent de maintenir la possibilité de se déplacer sur tout le territoire à partir du 15 décembre", a confirmé le Premier ministre entouré de certains ministres présents. "Elles ne nous autorisent pas en revanche à diminuer le recours au télétravail partout où il est possible", a-t-il ajouté.