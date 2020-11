publié le 01/11/2020 à 20:52

Le Ventoux par deux fois, les Pyrénées privilégiées, deux contre-montre individuels : le Tour de France 2021, qui partira le 26 juin de Brest, sera très différent de la dernière édition qui était la plus montagneuse de son histoire récente. Initialement prévu à Copenhague, le grand départ sera donné finalement en Bretagne, la région d'accueil des quatre premières étapes.

Grande nouveauté du Tour 2021, le Mont Chauve sera grimpé une première fois à partir de Sault, son flanc le moins connu (une seule fois dans l'histoire du Tour), puis dans son intégralité sur le versant sud à partir de Bédoin après la descente par le côté nord. Le Tour renouera ainsi avec l'une de ses ascensions emblématiques, dans une année sans aucune montée alpestre du même ordre.

Deux journées, au Grand-Bornand et à Tignes, sont prévues dans les Alpes, logiquement adoucies dès lors qu'elles sont cette fois le premier des deux grands massifs. Mais dans les Pyrénées, il reste trois grandes étapes pour les grimpeurs, à Andorre-la-Vieille pour la seule incursion à l'étranger, au col du Portet et à Luz-Ardiden (après le Tourmalet), deux longues et spectaculaires ascensions.

58 km de contre-la-montre individuel

Le Tour renoue aussi avec sa tradition oubliée de deux contre-la-montre individuels, le premier à Laval le cinquième jour, le second dans les prestigieux vignobles du Bordelais entre Libourne et Saint-Emilion, à la veille de l'arrivée jugée comme toujours sur les Champs-Elysées, le 18 juillet. Le total des deux chronos - plats - donne 58 km, la distance la plus conséquente depuis 2013 (65 km).

Tour de France 2021 : les 21 étapes

26 juin : 1re étape Brest - Landerneau, 187 km

27 juin : 2e étape Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne, 182 km

28 juin : 3e étape Lorient - Pontivy, 182 km

29 juin : 4e étape Redon - Fougères, 152 km

30 juin : 5e étape Changé - Laval, 27 km (contre-la-montre individuel)

1er juillet : 6e étape Tours - Châteauroux, 144 km

2 juillet : 7e étape Vierzon - Le Creusot, 248 km

3 juillet : 8e étape Oyonnax - Le Grand-Bornand, 151 km

4 juillet : 9e étape Cluses - Tignes, 145 km

5 juillet : repos à Tignes

6 juillet : 10e étape Albertville - Valence, 186 km

7 juillet : 11e étape Sorgues - Malaucène, 199 km

8 juillet : 12e étape Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes, 161 km

9 juillet : 13e étape Nîmes - Carcassonne, 220 km

10 juillet : 14e étape Carcassonne - Quillan, 184 km

11 juillet : 15e étape Céret - Andorre-la-Vieille, 192 km

12 juillet : repos à Andorre

13 juillet : 16e étape Pas de la Case - Saint-Gaudens, 169 km

14 juillet : 17e étape Muret - col du Portet, 178 km

15 juillet : 18e étape Pau - Luz-Ardiden, 130 km

16 juillet : 19e étape Mourenx - Libourne, 203 km

17 juillet : 20e étape Libourne - Saint-Emilion, 31 km (contre-la-montre individuel)

18 juillet : 21e étape Chatou - Paris Champs-Elysées, 112 km