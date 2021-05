Réouverture des commerces et terrasses : ce qui vous attend le 19 mai

et AFP

publié le 10/05/2021 à 20:40

Dans neuf jours, les cafés, bars, restaurants et commerces pourront enfin rouvrir. La réouverture de ces établissements s'inscrit dans la 2ème phase du déconfinement "prudent" voulu par Emmanuel Macron. Ce lundi 10 mai, Matignon dévoile les règles sanitaires qui devront être respectées.

Le ministre de la Santé l'a encore confirmé ce lundi, les cafés, bars et restaurants pourront bien rouvrir leurs terrasses le 19 mai partout en France. Mais cela se fera sous une condition : des tablées de six convives maximum et une capacité globale de 50%. Ces établissements pourront ensuite rouvrir leurs salles à partir du 9 juin. À cette date, les restaurateurs devront alors se limiter à la moitié de leur capacité, ont fait savoir les services du Premier ministre ce lundi.

Une mesure encore trop contraignante d'après les professionnels de la restauration puisque seuls 40% de ces établissements disposent d'une terrasse. Certains espéraient également que les territoires dans lesquels les indicateurs sanitaires sont meilleurs qu'ailleurs seraient exemptés de cette jauge de 50% qui va fortement les handicaper.

En ce qui concerne les commerces, tous les magasins ainsi que les centres commerciaux et commerces "non-essentiels" rouvriront également le 19 mai avec une jauge d'un client pour 8 m². Cette mesure était déjà en vigueur dans les commerces restés ouverts et sera assouplie dès le 9 juin a annoncé Matignon. Les magasins seront alors autorisés à accepter deux fois plus de clients, soit un pour 4m². Cette jauge devrait disparaître le 30 juin, a précisé Matignon.