Jean-Michel Jarre: "Il faut toujours tuer le père !"

publié le 04/10/2019 à 12:32

Aujourd’hui Stéphane Bern reçoit un artiste connu dans le monde entier, mais qui se fait très rare dans les médias. Un homme que l'on a coutume de résumer en chiffres: près de 50 ans de carrière, plus de 80 millions de disques vendus dans le monde –dont 18 millions rien que pour son 1er album !, 4 fois recordman du nombre de spectateurs à un concert, marié 3 fois, père de 2 enfants, pionnier de la musique électronique... Un homme qui a enfin décidé de se dévoiler dans une passionnante autobiographie de 378 pages: Jean-Michel Jarre ! Son enfance à Lyon, sa mère rescapée des camps de la mort, son père absent, le premier magnétophone offert par son grand-père, la découverte de la musique électronique... Pendant 1h30, Jean-Michel Jarre revient sur les grands moments et les rencontres déterminantes qui ont jalonnés sa vie et sa carrière.

"De Jean-Michel Jarre on connaît le musicien, pionnier de l’électro à l’influence majeure sur la jeune génération, et inventeur de concerts-spectacles devant des foules records. Mais on ne connaît pas le cheminement du petit garçon lyonnais qui bricolait des magnétophones devenu star planétaire. La vie de ce fils d’une grande résistante et d’un père multi-oscarisé est un roman qu’aucun romancier n’aurait pu imaginer : sans cesse bousculée par l’inattendu. À l’image de ces Mémoires.

Où l’on croise Arthur C. Clarke, Stephen Hawking, Edward Snowden, Jean-Paul II, Mick Jagger, Salvador Dalí, Fellini, Lady Di et les femmes de sa vie. Où l’on est emporté par un texte extrêmement intime, construit autour d’objets fétiches de son existence. Où celui à qui l’on doit aussi Les Mots bleus et Où sont les femmes ? nous entraîne au coeur d’une littérature faite d’extraordinaire, de nomadisme, de bruits, d’intranquillité, de sensualité, d’engagement personnel rythmant une mélancolie souterraine."

Mélancolique Rodéo, Robert Laffont, 378 pages, en librairie depuis le 3 octobre.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Régis Mailhot, Luana Belmondo et Patrice Carmouze !