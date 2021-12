Tout va mal, mais on va bien dîner ce soir. Yves Calvi reçoit aujourd'hui Laurent Gera et Eric Morin pour parler de gastronomie. "Les grandes décisions sont prises à table, les histoires d'amour sont nées à table et les histoires de famille. La table, c'est vraiment le partage", débute Laurent Gera.

La légende dit que l'humoriste choisit ses salles de spectacles en fonction des bons restaurants aux alentours. "C'est vrai ! D'ailleurs, Claude Chabrol faisait ça aussi. Il tournait des films dans les endroits où il savait qu'il allait bien manger ensuite", répond Laurent Gera.

Sur la table d'Éric Morain ce soir, les bouteilles de blanc parfumeront le dîner. "C'est une manière d'éviter de faire des mélanges. Mais aussi de boire des blancs différents et de se perdre dans toutes les régions viticoles des France", conseille-t-il.

Élu personnalité de l'année par la revue des vins de France, Éric Morain prévoit aussi d'oublier un peu les accords impératifs pour essayer d'autres choses. "Oubliez le sauternes avec votre foie gras, parce que commencez votre repas avec 14 morceaux de sucre dans la bouche et un palais totalement saturé pour la suite. C'est suffisamment gras le foie gras pour que l'on commence avec quelque chose d'un petit plus sec et un chenin, le cépage roi des bords de Loire", explique-t-il.

"Ce soir, je vais boire un meursault avec une volaille et je continuerai avec le même pour les fromages. Finalement, ça évite d'ouvrir des tas de bouteilles différentes, et vous continuez sur la même gamme", ajoute Éric Morain.



Les plus merveilleux souvenirs de tables

Laurent Gera hésite puis il évoque son admiration pour Marc Veyrat : "Je me souviens d'un voyage culinaire que j'avais fait grâce à lui. Mets et vins étaient fabuleux et le vin faisait ressortir les saveurs. C'était un feu d'artifices !"

De son côté, Éric Morain évoque une table de lendemain de Noël : "Nous sommes chez Alexandre Gauthier, dans un restaurant absolument unique qui s'appelle La grenouillère." Puis il poursuit : "Dans cet endroit, on mange ultra locale et on mange bio, sain et nature. Aujourd'hui, on veut manger plus sain mais aussi boire plus sain. Et cette table est absolument merveilleuse !"