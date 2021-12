Noël : comment un repas du réveillon a pu s'organiser dans le Paris assiégé de 1870

Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un réveillon incroyable dans le Paris assiégé de 1870. La prochaine fois que vous passerez rue Saint-Honoré, arrêtez-vous quelques instants devant le numéro 261. Aujourd'hui, c'est une boutique de prêt-à-porter, mais autrefois, elle abritait le luxueux café Voisin, nec plus ultra de la gastronomie parisienne sous le Second Empire.

Seulement voilà, fin 1870, Napoléon III a abdiqué et l'ennemi prussien fait le siège de Paris. Il n'y a plus rien à manger dans la capitale. C'est un casse-tête pour le chef : que va-t-il proposer à ses riches clients ? Heureusement, les animaux du Jardin des plantes vont permettre d'agrémenter la carte de mets surprenants et roboratifs. Et c'est ainsi que pour le 25 décembre, 99e jour du siège, les clients se régalent d'un consommé d'éléphant, d'une terrine d'antilope, d'un cuissot de loup, d'un civet de kangourou et de côtes d'ours rôti sauce poivrade.

Pour le réveillon du Nouvel An de 1871, les gourmets doivent se rendre rue de Richelieu, dans le passage des Princes, où le restaurant sert un potage de singe aux vins de Bordeaux et de l'escalope d'éléphant à la sauce échalote. Quant au petit peuple de Paris, il doit se contenter de rats que l'on fait bouillir et que l'on sert dans un ravier, la queue tournée en tire-bouchon. Et c'est ainsi que l'esprit bien parisien inventa le ragoût de mouton, autrement dit, du ragoût au goût imaginaire de mouton.