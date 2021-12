Il y a déjà plusieurs jours, le Conseil scientifique a rendu publiques ses recommandations pour les festivités de fin d'année. Il conseille donc le dépistage des convives avant les retrouvailles. Ce dépistage devrait se faire, soit par un autotest le jour même, soit par un test antigénique, la veille ou le jour même de l'événement.

Par ailleurs, le masque FFP2 doit être porté "le plus souvent possible". Si le port du masque semble difficile pendant un copieux repas, l'instance parle de respecter ces gestes barrière avec "toute la complexité néanmoins liée à cet usage". Les embrassades devront aussi être proscrites ou réalisées avec une grande vigilance. Avec les personnes fragiles, il est préférable d'instaurer une distance de 2 mètres minimum.

En résumé, les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés. Les convives doivent donc se laver les mains le plus souvent possible et éviter de se toucher le visage. Enfin, le Conseil scientifique recommande fortement d'aérer les pièces "au moins 10 minutes par heure ou en permanence si possible". Il ajoute que "l'utilisation d'un capteur de CO2 doit être fortement encouragée".