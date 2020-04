Sans gluten : la recette facile de gâteau aux fraises

publié le 04/04/2020 à 09:06

En pleine saison des fraises, la pandémie actuelle est une catastrophe pour les fraisiculteurs français. Et malgré leur prix très attractif, et le fait qu’un bon lavage est simplement recommandé, nombreux sont ceux qui redoutent la contamination par un produit frais. Or, on sait que le Covid-19 ne résiste pas à la température de 65°C pendant 5 à 10 minutes (source Institut Pasteur).

Voici donc l’occasion de cuisiner les fraises en gâteaux, en compotes, en confitures et ainsi soutenir les coopératives de productions françaises tout en se régalant. Tous les ingrédients nécessaires à cette recette se trouvent facilement en grandes et moyennes surfaces, ou dans votre magasin bio préféré.

Ingrédients :

- 2 cuillères à soupe de sucre glace pour saupoudrer le moule + saupoudrer la tarte avant de servir si l’on veut

- 350 g de fraises gariguettes

- 75 g d’huile de noix de coco fondue (ou beurre, margarine, huile neutre)

- 3 œufs, battus à la fourchette

- 190 g de poudre d’amande

- 1 pincée de sel

- 40 g de sucre de canne blond

- 70 ml de sirop d’agave

Les ingrédients pour le gâteau aux fraises sans gluten Crédit : clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 50 minutes

- Préchauffer le four à 175°C.

- Graisser un moule à tarte, ici de 28 cm de diamètre (à fond amovible) et le saupoudrer de sucre glace.

- Laver, équeuter et couper en deux les fraises. Garder de côté.

- Faire fondre l’huile de coco et la laisser refroidir. Garder de côté.

- Battre les œufs à la fourchette. Garder de côté.

- Dans un grand bol, verser le sucre de canne et l’huile fondue puis mélanger. Tamiser dessus la poudre d’amande pour qu’il ne reste pas de grumeaux d’amande.

- Ajouter les œufs battus et le sirop d’agave. Bien mélanger. Verser cette préparation dans le moule.

- Décorer avec les fraises, et cuire 50 minutes selon le four, en faisant deux rotations du moule pendant la cuisson pour assurer une couleur dorée uniforme. Au bout de 40 minutes, vous pouvez, si le gâteau est déjà bien doré, protéger le dessus d’une feuille d’aluminium ou de papier cuisson et continuer la cuisson.

- Laisser complètement refroidir avant de démouler.

Optionnel : saupoudrer de sucre glace avant de servir. Les Gariguettes françaises sont si parfumées en ce moment que ce n’est pas forcément nécessaire.

Sans gluten: la recette facile de gâteau aux fraises Crédit : clem sans gluten pour RTL.fr

