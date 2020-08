Cyril Lignac livre ses astuces pour préparer le melon de façon originale

publié le 31/08/2020 à 10:41

Les auditeurs de RTL peuvent désormais demander à Cyril Lignac des conseils pour réussir leurs plats, ou avoir des idées pour préparer un repas. Ce lundi 31 août, l’astuce du chef consiste à préparer le melon de façon originale.

Le melon, produit 100% français, très saisonnier, a ses particularités. Le melon cantaloup par exemple est cultivé dans les jardins du Pape à Rome. Mais le plus connu reste le melon Charentais mais Cyril Lignac préfère le melon philibon, qui vient tout droit de la Guadeloupe.

La meilleure préparation : l'éplucher et le manger tel quel. Mais si on veut le manger un peu salé, cela fonctionne très bien avec de l'huile d'olive, du chèvre frais, du balsamique. Il faut couper le melon en petits dés, le mettre dans un saladier, je dépose du fromage frais dessus. On pourrait rajouter des morceaux de figures, des noix de pécan et de l'huile d'olive.

Quand il reste un peu de melon, on le mixe, avec de la pastèque, cela fait une soupe de fruit frais. Et au barbecue, on met du papier aluminium avec de l'huile d'olive puis des gambas, tomates et chorizo et au dernier moment, on ajoute les dés de melon pour la fraîcheur.