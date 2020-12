"VGE, symbole malgré lui des années de bonheur révolues", selon Éric Brunet

publié le 04/12/2020 à 19:37

J'aime Giscard, parce que c'est le président qui aura le plus fait pour l'économie. C'est lui le premier qui a fait à la télévision la pédagogie de l'économie à l'aide de graphiques, c'est aussi lui qui a nommé à Matignon Raymond Barre. J'aime Giscard car il a été le président qui a le plus fait pour les femmes, il a donné aussi des droits aux handicapés, il a lancé le TV, déployé le nucléaire... Ce sont des années merveilleuses où la France ouvrait le chemin à l'Allemagne, cela a bien changé.

Giscard a autorisé le porno dans les salles et surtout il a aboli la censure. C'est grâce à lui que le film culte Emmanuelle a pu sortir en France et grâce à lui que les Sentiers de la gloire de Kubrick a pu également voir le jour. Giscard c'est les années 70, c'est la fin de la France guindée. La télé change radicalement avec Yves Mourousi et partout on consacre l'impertinence, l'irrévérence, la liberté d'expression. C'est Coluche, c'est la troupe du Splendid qui cartonne, c'est Charlie Hebdo qui fait ses Unes les plus trash...

C'est aussi l'âge d'or du cinéma et des comédies satiriques, c'est un esprit de liberté les années 70, de transgression qu'on n'a plus jamais retrouvé et qui nous manque cruellement. Je pense que ces Seventies sont le moment absolu du bonheur Français et que jamais nous ne revivrons cela et VGE était le symbole malgré lui de ces années de bonheur révolues.