publié le 15/11/2020

À l'occasion du 54e anniversaire du dernier concert de Jacques Brel le 15 novembre 1966, Google rend hommage à Jacques Brel ce dimanche 15 novembre. Le moteur de recherche a en effet décidé de le célébrer à travers un Doodle réalisé par l’artiste Antoine Maillard.

C'est le 15 novembre 1966 que Brel est monté sur scène pour la dernière fois afin de livrer un spectacle d'adieu émouvant au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, en Belgique. Google honore donc l’artiste en remplaçant son logo par un Doodle personnalisé sur la page d’accueil de Google Search ce dimanche. Il sera visible dans 17 pays au total. "J’y ai travaillé deux semaines, entre les recherches, l’exécution proprement dite sur papier puis sur écran pour les couleurs, et les allers-retours avec Google", a confié à La Dépêche son auteur, Antoine Maillard.



Ce diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg est âgé de 31 ans et Toulousain d'adoption depuis 2017. "J’adorais écouter Jacques Brel quand j’étais enfant. Il était fascinant pour moi, je l’imaginais comme un héros de bande dessinée de la vie réelle", explique le dessinateur à la RTBF. "J’espère que ce Doodle motivera les gens à redécouvrir certains aspects de la musique de Jacques Brel, ainsi que son énergie et son intention d’observer et de décrire la vie autour de lui", conclut-il. Cela donne un dessin inspiré des années 60 avec un grain très nostalgique.