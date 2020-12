Coronavirus : l’arrivée d’un vaccin signifie-t-elle la fin du port du masque ?

publié le 04/12/2020 à 18:22

Les premières campagnes de vaccination sont sur le point de voir le jour, au Royaume-Uni notamment, qui devient le premier pays occidental à l'autoriser. En France, les premières vaccinations devraient avoir lieu dans quelques semaines, a annoncé Jean Castex le jeudi 3 décembre, à partir de janvier donc.

Le gouvernement mise sur une campagne à grande échelle, gratuite pour tous. Selon ses prévisions, elle doit concerner le grand public d'ici le printemps 2021. D'ici-là, pas question d'abandonner les gestes barrières, "Il faudra rester ensemble vigilants", insistait le ministre de la Santé, Olivier Véran lors de son point hebdomadaire jeudi.

"Le vaccin représente un formidable espoir" mais "au cours des prochains mois, le vaccin ne changera pas fondamentalement le cours de l'épidémie", a-t-il expliqué. "La vaccination est progressive, elle va prendre plusieurs mois pour couvrir toute la population", alors "Oui, on on va garder le masque, oui, on va garder les gestes barrières et ce, pendant plusieurs mois", a souligné Olivier Véran.