Confinement : "Il faut nous dire quand et comment on va en sortir", dit Patrick Clervoy sur RTL

publié le 13/04/2020 à 08:40

Le Président donnera ce lundi 13 avril à 20h02 une allocution télévisée afin de donner des indications aux Français sur la suite du confinement. Lors de sa première intervention télévisée, Emmanuel Macron a employé le terme de "guerre" sanitaire. Patrick Clervoy, lui, préfère celui de "mobilisation générale."

Pour le médecin psychiatre du service de Santé des armées, il est important qu'Emmanuel Macron donne ce lundi une date de sortie de confinement. "Le confinement est une contrainte. C'est d'abord une mesure qui nous protège mais c'est aussi une mesure qui nous épuise", explique-t-il au micro de RTL. Nous tiendrons d'autant plus longtemps que nous aurons le regard porté sur la sortie. Et donc il faut nous dire quand et comment on va en sortir."

"Il faut annoncer l'après, c'est-à-dire des postures éducatives qui vont nous permettre à tous de garder cette mobilisation générale contre la maladie parce que c'est pas parce que nous allons être déconfinés qu'il faut nous démobiliser", affirme Patrick Clervoy.