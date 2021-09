Coronavirus : SpikImm assure que son traitement à base d'anticorps est efficace

Un traitement de prévention et une alternative au vaccin. SpikImm, une biotech française travaille actuellement au côté de l'Institut Pasteur sur un traitement à base d'anticorps monoclonaux pour lutter contre la Covid-19. La chercheuse et infectiologue Karine Lacombe, également membre du conseil d'administration de cette biotech, en assure l'efficacité.

Invitée chez BFM Business, Karine Lacombe revient dans un premier temps sur la biotech SpikImm qu'elle vient de rejoindre et qui travaille actuellement sur ce traitement. "C'est la continuité de mon travail au quotidien de recherche", a-t-elle affirmé, rappelant que durant la pandémie de Covid-19, l'infectiologue s'est spécialisée sur ce virus. Le but de cette biotech est simple : "développer des anticorps monoclonaux" pour mieux lutter contre la maladie.

Particularité de ce traitement, il sera pris de manière préventive et permettra ainsi d'éviter que le virus ne circule. "Les anticorps monoclonaux se passent vraiment en complément du vaccin ou pour les personnes qui ne répondent pas à la vaccination", précise Karine Lacombe à nos confrères. Son administration s'effectue en sous-cutanée, plus facile que l'administration intramusculaire ou en intraveineuse.

Sur son efficacité contre les variants, Karine Lacombe reste tout de même mesurée. "On espère qu'il pourra permettre de contrer n'importe quel virus, même ceux qui vont développer des mutations que nous ne connaissons pas encore actuellement", déclare l'infectiologue sur BFM Business, qui résume ensuite les avantages de ce traitement : "C'est un anticorps avec un très large rayon d'action, en faible quantité et avec surtout une longue durée d'action", poursuit-elle. Une durée portée à plus de 6 mois.