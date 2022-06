Coronavirus : quelles mesures pourraient être prises contre la recrudescence de l'épidémie ?

Cette fois-ci, c'est vraiment reparti. La France compte en moyenne 50.000 nouveaux cas par jour avec un record vendredi 24 juin de 80.000 nouveaux cas. Les hospitalisés sont aussi en hausse de 21% en 7 jours (14.500 personnes sont actuellement hospitalisées avec Covid-19). Les chiffres s'affolent à nouveau en France.

Alors, des médecins le réclament : le retour du masque obligatoire dans les transports. Le gouvernement hésite pour l'instant. Mais jeudi 23 juin, selon les informations de RTL, il a reçu un nouvel avis du conseil scientifique qui explique que les mesures de protection en France sont devenues trop faibles et que les nouvelles souches du virus Omicron, désormais majoritaires, les BA.4 et BA.5 sont beaucoup plus transmissibles et peut-être plus méchantes.



Au Portugal, qui connait une vague de BA.5, il y a moins de cas que lors de la précédente, mais autant de décès. Des médecins font remarquer qu'en Italie aussi le virus revient fort, mais que le taux d'incidence augmente moins vite qu'en France car ce pays a gardé le masque dans les transports et dans les entreprises.

Un serrage de vis juste au début des vacances est une décision compliquée à prendre pour le gouvernement, mais les hôpitaux sont mal en point et auront du mal à faire face à une 7e vague de Covid-19.

